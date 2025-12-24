فحص فيديو واقعة التعدي على طالب بأسلحة بيضاء بمدينة بنها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لفحص واقعة تعدي عدد من الأشخاص على طالب باستخدام أسلحة بيضاء بمدينة بنها، عقب تداول منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت خلال المقاطع سيدة تزعم تعرض نجلها للاعتداء ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بالوجه وقطع في أوتار القدم.

وأوضحت أن الواقعة حدثت مساء الثلاثاء 16 ديسمبر أثناء عودة نجلها من منطقة ألعاب، حيث لاحقه المتهمون واعتدوا عليه حتى داخل أحد محال الملابس ، وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الفيديوهات والمنشور للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.