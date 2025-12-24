محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الجهود لتعزيز الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد بضرورة تكثيف الجهود لدعم وتعزيز الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.

واستجابةً لتعليمات محافظ الإسكندرية، نظم حي أول المنتزه قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية لأهالي منطقة "السيوف شماعة - بجمعية بئر السلام" بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات في تخصصات الباطنة والأطفال وصحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة الحمل، والكشف عن حالات السكر والضغط والاعتلال الكلوي"، مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات.



وشاركت حملة "100 مليون صحة" في أعمال القافلة، للكشف المبكر عن أمراض الكُلى والسكر والضغط والأورام، وشملت القافلة الكشف في تخصص النساء والتوليد، ومتابعة الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.



وشهدت القافلة تنظيم عدد من الندوات التوعوية، حيث تم عقد ندوة عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والتغيرات المناخية وسبل الحفاظ على المياه، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وأهمية الحفاظ على البيئة، وأسس التربية السليمة للأبناء في الإسلام، وأهمية التنشئة الصالحة القائمة على القيم والأخلاق ودور الأسرة في حماية الأبناء من الأفكار الهدامة.



وتأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي اول المنتزة، على تعزيز الجهود الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى كافة المناطق، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.