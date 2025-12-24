قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الخميس على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر - زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - زياد شاكر - أدهم نبيل - أحمد شد

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: زياد نواوي - يحيى لطفي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص