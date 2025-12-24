حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة الدكتور سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة، حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بمختلف مناطق المدينة.

وشملت الحملة المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، حيث تم إزالة الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقانون.

وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتهيئة بيئة حضارية آمنة للمواطنين .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي لكافة صور التعديات على حرم الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع