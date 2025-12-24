قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طليقتي قالتلي مش هشوف ابني.. أب يكشف مأساته بحرمانه من ابنه لمدة 6 سنوات
غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة سموحة في كأس الرابطة
لقطات من مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.. شاهد
محافظ أسوان يبحث مع أسقف إدفو ترتيبات زيارة البابا تواضروس للمحافظة
أشرف زكي: إحنا حطينا ايدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور
هند الضاوي: لقاء نتنياهو وترامب قد يحسم قرار الحرب على جبهة حزب الله
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. استقرار ملحوظ بالبنوك
يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. تفاصيل جديدة حول انهيار عقار إمبابة
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: وهم «الإله المتربص» حوّل مواسم الرحمة إلى قلق وضغط نفسي

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أخطر الأوهام المنتشرة في الوعي الديني حاليًا ما وصفه بـ«وهم الإله المتربص»، موضحًا أن هذا الوهم يدفع كثيرًا من الناس في مواسم مثل رجب وشعبان ورمضان إلى التعامل مع العبادة بقلق مفرط، فيضعون جداول وخططًا وأجندات بدافع الخوف من الفوات، أو ما يسميه الشباب اليوم بـ«الفومو»، وكأن الله سبحانه وتعالى ينتظر لحظة تقصير ليقول للعبد إن الفرصة انتهت.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، في تصريح له، أن هذا التصور الخاطئ يصنع علاقة مضطربة مع الله، تقوم على الترقب والخوف بدلًا من الرحمة والبشرى، مؤكدًا أن الأشهر الحرم هي في حقيقتها «أشهر مدد ورحمة»، لا مواسم تهديد أو إنذار، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ثلث السنة زمن للمدد، ومشيرًا إلى أن الواجب هو استبدال الخوف بالبشرى، لا العكس، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بـ«بسم الله الرحمن الرحيم» وقال عن نبيه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وبيّن أن وهم الإله المتربص لم ينشأ من فراغ، بل زُرع في الوعي الديني عبر سنوات طويلة، من خلال تصور خاطئ لعلاقة الإنسان بالله، قائم على فكرة المحاسبة القاسية والترصد، وكأن الله عقد صفقة مع الإنسان وينتظر فشلها، مؤكدًا أن هذا الفهم هو من أسباب ما وصفه بـ«الإلحاد العاطفي» عند بعض الشباب، وشعور آخرين بأن الدين عبء ثقيل وضغط نفسي.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس مشروعًا ينتظر نجاحه أو فشله، فالإنسان ليس تجربة عند الله، بل هو مخلوق لله، والله «فعال لما يريد»، موضحًا أن الإنسان حين يفقد الإحساس بالأمان في الحياة، ينقل هذا الخوف إلى علاقته بالله، فيتصور علاقة قاسية مشوهة، فيتحول الدين من ملاذ وأمان إلى مصدر قلق إضافي، بدلًا من أن يكون مساحة رحمة وسكينة.

وأكد أن الخلل الحقيقي يحدث حين يُنتزع معنى السكن والطمأنينة من العلاقة مع الله، رغم أن الله سبحانه وتعالى جعل السكينة والرحمة أصلًا في كل علاقاته بخلقه، كما قال تعالى: «لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، مشددًا على أن تشويه صورة الله في القلوب يحوّل الدين من مصدر أمان إلى حالة ترقب مشوبة بالقلق، وهو ما يستوجب تصحيح هذا التصور والعودة إلى فهم الدين بوصفه رحمة واحتواء لا خوفًا وضغطًا.

عمرو الورداني الإله المتربص الرحمة الدكتور عمرو الورداني رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور ومساعدتها

لولاها مكنتش هعرف أشتغل.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة شكر لمساعدتها

ريهام عبد الغفور

آية سماحة تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمتها : ست كُمل

ياسمين عبدالعزيز

الله يرحمك يا محترم.. ياسمين عبدالعزيز تنعى محمد عبد الحميد

بالصور

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد