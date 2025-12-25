حروب وكوارث طبيعية.. توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026 تصدم العالم

توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف لعام 2026 فترة مضطربة عالميًا، وتهديدات أمنية، وكوارث طبيعية قد تؤثر على المنطقة العربية والعالم.

كشفت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف عن أبرز توقعاتها لعام 2026، متوقعة مرحلة معقدة تتشابك فيها الأزمات السياسية مع التهديدات الأمنية والكوارث الطبيعية، وهو ما سيؤثر مباشرة على المنطقة العربية والعالم بأسره في ظل تصاعد التوترات الدولية وغياب الاستقرار.

أوضحت عبداللطيف احتمال وقوع مؤامرة تهدف إلى اغتيال أحد حكام الدول العربية، إلا أنها ترى أن المحاولة ستفشل في اللحظات الأخيرة، ما سيدفع الدول العربية لاتخاذ مواقف موحدة وإجراءات صارمة للتعامل مع تداعيات الحدث. كما توقعت حدوث عملية اغتيال لشخصية عسكرية عربية رفيعة المستوى خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى من عام 2026، أو قبل نهايته، مع تأثير سياسي وأمني واسع على المنطقة.

وحذرت من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن دولاً مثل تركيا، وفلسطين، وسوريا، الأردن ولبنان، إضافة إلى خريطة المنطقة بشكل عام، ستشهد فوضى وتغييرات كبيرة، مع احتمال أن تكون بعض هذه الدول محل تساؤل على المستوى السياسي.

