محمد عبدالجليل: يجب مشاركة 3 لاعبين في وسط الملعب أمام جنوب إفريقيا

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه تفاجأ بمشاركة محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر خلال مواجهة زيمبابوي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إمام عاشور لم يكن جاهزًا للمشاركة منذ بداية اللقاء.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن إمام عاشور يتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما دفع المدير الفني حسام حسن للاعتماد عليه ضمن حساباته الفنية.

وأضاف أن منتخب جنوب أفريقيا يُعد فريقًا قويًا ويضم عناصر مميزة تجيد اللعب بشكل منظم، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط وسط الملعب خلال هذه المواجهة، وهم حمدي فتحي ومحمد شحاتة ومروان عطية، من أجل تحقيق التوازن المطلوب.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن خط الهجوم الأفضل لمنتخب مصر يضم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، على أن يتواجد مصطفى محمد كمهاجم صريح أمامهم، لما يمثله من قوة هجومية وقدرة على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.