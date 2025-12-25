هند الضاوي: مصر لا تسعى للحرب لكن لديها قدرة كبيرة على حماية أمنها القومي

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن مصر لا تسعى إلى الدخول في حروب مع أحد، لكنها تمتلك إرادة وقدرة كبيرة على حماية أمنها القومي، حتى وإن كان الصراع مع قوى كبرى، وذلك في تعليقها على ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثي.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الدول المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر كانت لديها أهداف سياسية وعسكرية واضحة، إلا أن هذه الأهداف لم يتحقق منها شيء، مشيرة إلى أن فشل العدوان كان نتيجة تماسك الدولة والشعب معًا.

وأكدت الإعلامية هند الضاوي، أن المقاومة الشعبية لعبت دورًا بالغ الأهمية جنبًا إلى جنب مع الجيش المصري في التصدي للعدوان، ما أسهم بشكل مباشر في إفشال المخطط وإجبار القوى المعتدية على التراجع.

وأضافت هند الضاوي، أن العدوان الثلاثي استهدف في الأساس سلاح الجو المصري، في محاولة لإضعاف القدرات العسكرية للدولة الصاعدة، إلا أن صمود القوات المسلحة والشعب حال دون تحقيق هذا الهدف.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن لمصر فلسفة واضحة في الحرب والسلام، تقوم على عدم السعي للصراع، مع الاستعداد الكامل للدفاع عن النفس وحماية المصالح العليا للدولة، مؤكدة أن مصر غيرت شكل المنطقة ونجحت في طرد بريطانيا من الشرق الأوسط عقب العدوان الثلاثي.