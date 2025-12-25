هند الضاوي: إسرائيل لا تجرؤ على اتخاذ أي قرار في المنطقة إلا بعد موافقة أمريكا

علقت الإعلامية هند الضاوي، على ذكرى العدوان الثلاثي على مصر، قائلة: "مصر تمكنت تاريخيًا، من إسقاط المخططات الاستعمارية البريطانية في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدة أن قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي ستظل ركيزة أساسية في سياستها الإقليمية والدولية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل لا تجرؤ على اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي عملية في المنطقة، سواء كانت اغتيالات أو ضربات عسكرية في غزة أو لبنان أو إيران، إلا بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن غالبًا ما تعلن عقب كل عملية أنها لم تكن على علم بها، بينما تكشف الوقائع لاحقًا أن الأمر لا يعدو كونه لعبة تبادل أدوار وتنسيقًا غير معلن بين الطرفين.

وأوضحت هند الضاوي، أن الاستراتيجية الأمريكية مع حلفائها وشركائها، وعلى رأسهم إسرائيل وبعض الدول الأوروبية التي تدور في فلكها، تقوم على الإعلان العلني بعدم المعرفة المسبقة بالهجمات، في حين يجري تنسيق كامل في الخفاء حول مختلف التفاصيل، وهو الأسلوب ذاته الذي اتبعته القوى الاستعمارية خلال فترة العدوان الثلاثي.