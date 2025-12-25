خالد جلال يقترب من تدريب الإتحاد السكندري

بات خالد جلال المدير الفني السابق لـ الزمالك والبنك الأهلي قريبا من تولي مهام القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري، خلفًا للمدير الفني الحالي للفريق تامر مصطفى.

وشهدت الأيام الماضية تواصلا مكثفا بين إدارة نادي الاتحاد السكندري ووكيل خالد جلال، ورحب المدير الفني السابق للزمالك بتولي قيادة زعيم الثغر خاصة وأنه يحمل احترام وتقدير كبير لجماهير الاتحاد.

وتنتظر إدارة الاتحاد السكندري الانتهاء من الانتخابات المقررة غدًا الجمعة، على أن تصدر إدارة النادي بعد الانتخابات قرارها الرسمي بشأن المدرب الحالي للفريق تامر مصطفى.

وتعتزم إدارة نادي الاتحاد السكندري تعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل، لتعديل مسار الفريق في بطولة الدوري.