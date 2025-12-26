تعليم مطروح: مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية وسط حضور كبير

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح استمرار المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بواسطة خبراء فى المواد الدراسية ووسط حضور طلابي حاشد

وتقدمت بالشكر للتعليم العام والتعليم الإعدادي وكافة خبراء المواد الدراسية المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار المشاركين بالمراجعات تقديرًا للجهد المبذول والمساهمة بإيجابية وفعالية في تحقيق منظومة المراجعات النهائية للنجاح الكبير والذي تجلي في حضور غير مسبوق لأبنائنا الطلاب وتحليهم بالجدية والانضباط والتركيز داخل قاعة المحاضرات بمجلس العمد والمشايخ

؛ واوضحت أن المراجعات النهائية المجانية المخصصة للطالبات ستنطلق التاسعة صباح الأحد المقبل بمحاضرة متميزة لمادة اللغة العربية متمنية التوفيق لتحقيق الطلاب للتفوق العلمي والتميز التعليمي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات التقييم النهائى لمسابقة القرآن الكريم بين طلاب المدارس حفظة كتاب الله

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى بحضور صلاح فهمى موجه عام اللغة العربية ومحمد أبوزيد موجه عام التربية الإسلامية وموجهي المادة

وأعربت وكيل الوزارة عن سعادتها بحضور ذلك التسابق الديني الشريف لصفوة طلاب المحافظة موكدة ان هؤلاء الطلاب نماذج طلابية مشرقة مشرفة لأبناء المحافظة وقدوة لجميع الطلاب وعليكم ضرورة المداومة علي مراجعة تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته واتخاذ ذلك دافعا لتحقيق التفوق الدراسي والتميز العلمي.

وقدمت الشكر والتقدير لأسر الطلاب حفظة القرآن لحرصهم علي حفظ أبنائهم للذكر الحكيم وتوفير البيئة الاجتماعية والتربوية المناسبة ليكونوا نموذجا مشرفا يحتذي به علي مستوي المحافظة.

كما كرمت رئيس وأعضاء لجنة التقييم النهائي تقديرا من تعليم مطروح بمشاركتهم المتميزة وتعاونهم الإيجابي المثمر لنجاح المسابقة مقدمة الشكر لفريق عمل توجيهي اللغة العربية والتربية الإسلامية للتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقة علي مدار مراحلها المختلفة والالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية والشفافية لاختيار أفضل الطلاب بكافة مدارس المحافظة.