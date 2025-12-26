قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
محافظات

تعليم مطروح: مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية وسط حضور كبير

تعليم مطروح تتابع المراجعة النهائية
تعليم مطروح تتابع المراجعة النهائية
ايمن محمود

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح استمرار المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية   بواسطة خبراء فى المواد الدراسية ووسط حضور طلابي حاشد

 وتقدمت بالشكر للتعليم العام والتعليم الإعدادي وكافة خبراء المواد الدراسية المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار المشاركين بالمراجعات تقديرًا للجهد المبذول والمساهمة بإيجابية وفعالية في تحقيق منظومة المراجعات النهائية للنجاح الكبير والذي تجلي في حضور غير مسبوق لأبنائنا الطلاب وتحليهم بالجدية والانضباط والتركيز داخل قاعة المحاضرات بمجلس العمد والمشايخ

؛ واوضحت أن المراجعات النهائية المجانية المخصصة للطالبات ستنطلق التاسعة صباح الأحد المقبل بمحاضرة متميزة لمادة اللغة العربية متمنية التوفيق لتحقيق الطلاب للتفوق العلمي والتميز التعليمي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات التقييم النهائى لمسابقة القرآن الكريم بين طلاب المدارس حفظة كتاب الله

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى بحضور صلاح فهمى موجه عام اللغة العربية ومحمد أبوزيد موجه عام التربية الإسلامية وموجهي المادة

وأعربت وكيل الوزارة عن سعادتها بحضور ذلك التسابق الديني الشريف لصفوة طلاب المحافظة موكدة ان هؤلاء  الطلاب  نماذج طلابية مشرقة مشرفة لأبناء المحافظة وقدوة لجميع الطلاب وعليكم ضرورة المداومة علي مراجعة تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته واتخاذ ذلك دافعا لتحقيق التفوق الدراسي والتميز العلمي.

وقدمت الشكر والتقدير لأسر الطلاب حفظة القرآن لحرصهم علي حفظ أبنائهم للذكر الحكيم وتوفير البيئة الاجتماعية والتربوية المناسبة ليكونوا نموذجا مشرفا يحتذي به علي مستوي المحافظة.

كما كرمت رئيس وأعضاء لجنة التقييم النهائي تقديرا من تعليم مطروح بمشاركتهم المتميزة وتعاونهم الإيجابي المثمر لنجاح المسابقة مقدمة الشكر لفريق عمل توجيهي اللغة العربية والتربية الإسلامية للتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقة علي مدار مراحلها المختلفة والالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية والشفافية لاختيار أفضل الطلاب بكافة مدارس المحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

صوت استثنائي بلمسة ذهبية.. شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

