تعليم الإسكندرية: مصر أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات

أكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

جاء ذلك خلال تقديم أبوزيد التهنئة للإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله القمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية الكاثوليكية، حيث أعرب أبوزيد عن تمنياته لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار ،وأن يجمعنا الله دومًـا ، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء ، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.

وأوضح أبوزيد أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

جاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وإبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوي ومدير عام هيئة الوعظ بالأزهر الشريف ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ولفيف من القيادات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في أجواء تسودها روح المحبة والإخاء.