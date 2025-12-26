قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ذوو الهمم يُلهمون الحضور في ختام مسابقة القرآن الكريم بتجارة عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار دعم المبادرة الرئاسية لتمكين ودعم الأشخاص ذوي الهمم، وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وخلق مجتمع دامج، أضاء طلاب وطالبات من ذوي الهمم مسرح التميز بكلية التجارة جامعة عين شمس، خلال حفل ختام مسابقة القرآن الكريم، مؤكدين أن الإرادة تصنع المستحيل.

تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبحضور ورعاية  الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، اختتمت كلية التجارة بجامعة عين شمس فعاليات مسابقة القرآن الكريم (حفظاً وتلاوةً وتجويداً)، وجاءت المسابقة ضمن إطار مبادرة "تجارة تالنت" الرائدة التي أطلقها الأستاذ الدكتور فريد محرم عميد الكلية، بهدف توفير منصة معتمدة لاكتشاف مواهب الطلاب في شتى المجالات وصقلها في بيئة تنافسية داعمة.

تميزت المسابقة بمشاركة استثنائية بلغت 42 طالباً وطالبة من مختلف البرامج الدراسية بالكلية، من بينهم 30 مشاركاً من ذوي الهمم، في رسالة قوية تجسد التزام الكلية بسياسات الدمج وخلق بيئة جامعية داعمة وشاملة للجميع.

أشرف على لجنة التحكيم فضيلة الشيخ/ على الدين محمد سلامة، مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، بحضور الدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة/ حنان حسين، مدير وحدة الدعم النفسي بالكلية، وهو ما أضفى على المنافسة طابعاً رفيعاً وموضوعية في التقييم.

وفي كلمته، أكد الدكتور فريد محرم الجارحي أن المسابقة تُعد ركيزة أساسية في بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، روحياً وأخلاقياً وأكاديمياً، وأشاد بالمستوى المتميز لجميع المشاركين، معتبراً أداء وإصرار المشاركين من ذوي الهمم "رسالة إيجابية ونموذجاً مشرفاً في العزيمة والتحدي، يُجسد ثقافة الدمج التي نتبناها"، وأعرب عن سعادته بالإقبال الكبير الذي يعكس مناخاً إيمانياً داخل الحرم الجامعي، مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي في إطار دعم وتمكين الشباب وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري.

من جانبهم، عبّر المشاركون من ذوي الهمم وأسرهم عن سعادتهم الغامرة بهذه الفرصة، وشعورهم بالانتماء الكامل للمجتمع الجامعي، مؤكدين أن المسابقة كانت محفزاً قوياً لتعزيز الثقة بالنفس وتوظيف وقتهم فيما يفيد.

تضمن الحفل، الذي شهد تفاعلاً لافتاً من الحضور، تلاوات عطرة للمشاركين أبدعوا في تجويد آيات الذكر الحكيم، وفي الختام، وجّهت إدارة الكلية الشكر للطلاب المشاركين على أدائهم المشرف، كما أشادت بالدور التنظيمي البارز لاتحاد طلاب الكلية، ممثلاً في الطالبة هداية عمر نائب رئيس الاتحاد، والطالب رشاد عصام رئيس الاتحاد، وجهود إدارة رعاية الشباب بالكلية بقيادة الأستاذ هاني الغول.

تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للكلية والجامعة، وتأكيداً على التزامهما بإطلاق برامج مبتكرة تهدف إلى تمكين جميع فئات الطلاب دون استثناء، وتعزيز دور الجامعة كحاضنة للمواهب، وهو ما يتوافق بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

يذكر أن المسابقة شهدت منافسة قوية في مستويات متعددة للحفظ والتلاوة، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريم جميع المشاركين في حفل لاحق، مع منح المشاركين من ذوي الهمم تقديراً استثنائياً يُجسد تقدير المجتمع الجامعي لجهودهم وإرادتهم الملهمة.

كلية التجارة جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس رؤية مصر 2030 المبادرة الرئاسية

