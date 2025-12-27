قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الفضة والذهب تحطم الأرقام القياسية بسبب التوترات الجيوسياسية

دهب
وكالات


ارتفعت أسعار الذهب والفضة والبلاتين إلى أعلى مستويات على الإطلاق، حيث ساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار في تمديد موجة صعود تاريخية للمعادن النفيسة.

ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى مستوى قياسي فوق 4540 دولاراً للأونصة امس الجمعة.

أسهمت التوترات في فنزويلا، حيث شددت الولايات المتحدة حصارها لناقلات النفط وصعّدت الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، في تعزيز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي أفريقيا، شنت الولايات المتحدة "ضربة قوية ومميتة" ضد "داعش" في نيجيريا، بحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية للتسليم الفوري للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعدت بما يصل إلى 7.6% لتتجاوز 77 دولاراً للأونصة للمرة الأولى.

وقد تعززت المكاسب الأخيرة للمعدن الأبيض بتدفقات مضاربية، وباضطرابات مستمرة في الإمدادات عبر مراكز التداول الرئيسية، عقب موجة ضغط تاريخية في أكتوبر.

أسعار الفضة الفضة الذهب التوترات الجيوسياسية الدولار التوترات

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
