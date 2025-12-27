أسعار الفضة والذهب تحطم الأرقام القياسية بسبب التوترات الجيوسياسية



ارتفعت أسعار الذهب والفضة والبلاتين إلى أعلى مستويات على الإطلاق، حيث ساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار في تمديد موجة صعود تاريخية للمعادن النفيسة.

ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى مستوى قياسي فوق 4540 دولاراً للأونصة امس الجمعة.

أسهمت التوترات في فنزويلا، حيث شددت الولايات المتحدة حصارها لناقلات النفط وصعّدت الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، في تعزيز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي أفريقيا، شنت الولايات المتحدة "ضربة قوية ومميتة" ضد "داعش" في نيجيريا، بحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية للتسليم الفوري للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعدت بما يصل إلى 7.6% لتتجاوز 77 دولاراً للأونصة للمرة الأولى.

وقد تعززت المكاسب الأخيرة للمعدن الأبيض بتدفقات مضاربية، وباضطرابات مستمرة في الإمدادات عبر مراكز التداول الرئيسية، عقب موجة ضغط تاريخية في أكتوبر.