القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية من عامل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام أخر بإستيقافه وسرقة دراجته النارية والفرار بها بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص بإستيقاف شقيقه حال سيره بالدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة المركز والإستيلاء عليها والفرار بها ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة البحيرة) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة البحيرة).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





