تفاصيل حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بالسلام

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش لفظيا بسيدتين وترويعهما بكلب بدائرة قسم شرطة السلام.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل وصديقتها تفيد بقيام شخص بالتحرش بهما لفظيا أثناء شراء بعض المستلزمات ثم أطلق كلبه عليهما لبث الرعب والخوف، ما تسبب في حالة من الذعر لهما وللمارة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أن الكلب غير مرخص.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم التحفظ على الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.