نصب على عملاء البنوك.. ضبط موظف خدمة عملاء مزيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 4 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.






