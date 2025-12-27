عاطل يتحرش بفتاة أجنبية داخل فندق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالتحرش لفظياً بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول".





تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الفنادق "كائن بدائرة قسم شرطة عابدين" بتعرض (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" ) لواقعة تحرش لفظى من أحد الأشخاص .

بالفحص تبين قيام المشكو فى حقه (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول") بتتبع المُبلغة حال سيرها والتحرش بها لفظياً .. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





