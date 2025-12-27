أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، السبت، أن مدينة كوبيانسك، الواقعة في مقاطعة خاركوف، تبقى تحت سيطرة وحدات من الجيش السادس التابع لمجموعة قوات "الغرب".





وقال إيفان بيغما، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الغرب"، إن المجموعة تواصل القضاء على مجموعات هجومية ومجموعات تخريب واستطلاع وتدمير معدات عسكرية للعدو في محور كوبيانسك.

وأضاف أن وحدات الجيش السادس تتصدى لهجمات مضادة يشنها العدو بهدف تحقيق اختراق إلى مدينة كوبيانسك، موضحا أن مجموعة "الغرب" صدت 5 هجمات مضادة في منطقة كوبيانسك خلال اليومين الماضيين، دون أن تخسر أي أراض.

وذكر أنه تم تدمير 5 قطع من المعدات، بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز M113 أمريكيتا الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "بانثر"، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.