التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إصلاح عطل خط مياه 700 مم المغذي لقرى كفر شبين والحصافة والدير.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متابعة ميدانية لموقع العطل في ضوء أعمال الإصلاح الجارية بخط مياه الشرب قطر ٧٠٠ مم المغذي لقرى كفر شبين، الحصافة، وكفر الدير بمركز شبين القناطر  ، للاطمئنان على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.


وخلال جولته، شدد رئيس الشركة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية، موجّهًا بتكثيف العمل والدفع بكافة الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة لضمان عودة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

توفير جميع المعدات

 وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات اللازمة منذ اللحظات الأولى لظهور العطل، إلى جانب تجهيز سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع.
وقال رئيس شركة مياه القليوبية نحرص على التواجد الميداني المستمر بمواقع الأعطال الطارئة لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، وضمان سرعة الإصلاح وتقليل مدة تأثر المواطنين بالخدمة، مع توفير بدائل آمنة من مياه الشرب لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي."
وأكدت الشركة استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط وضخ المياه تدريجيًا إلى القرى المتأثرة.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه القليوبية رئيس شركة مياه القليوبية أعمال الإصلاح

