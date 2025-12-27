إصلاح عطل خط مياه 700 مم المغذي لقرى كفر شبين والحصافة والدير.. صور

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متابعة ميدانية لموقع العطل في ضوء أعمال الإصلاح الجارية بخط مياه الشرب قطر ٧٠٠ مم المغذي لقرى كفر شبين، الحصافة، وكفر الدير بمركز شبين القناطر ، للاطمئنان على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.



وخلال جولته، شدد رئيس الشركة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية، موجّهًا بتكثيف العمل والدفع بكافة الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة لضمان عودة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

توفير جميع المعدات

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات اللازمة منذ اللحظات الأولى لظهور العطل، إلى جانب تجهيز سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

وقال رئيس شركة مياه القليوبية نحرص على التواجد الميداني المستمر بمواقع الأعطال الطارئة لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، وضمان سرعة الإصلاح وتقليل مدة تأثر المواطنين بالخدمة، مع توفير بدائل آمنة من مياه الشرب لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي."

وأكدت الشركة استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط وضخ المياه تدريجيًا إلى القرى المتأثرة.