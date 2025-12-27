الدفاع الروسية تعلن إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في غضون ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن وسائل الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك و6 أخرى فوق موسكو خلال ساعتين، بحسب قناة روسيا اليوم.



تدمير 36 طائرة بدون طيار

وجاء في البيان: "في السابع والعشرين من ديسمبر، من الساعة 13:00 إلى 15:00، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 36 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

ومن جانبه، أشار عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين عبر قناته على "تلجرام"، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 6 مسيرات حتى اللحظة كانت تحلق صوب العاصمة الروسية.





وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب وسائل إعلام روسية.