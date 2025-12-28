متحف الفن الإسلامي ينظم ورشة مجانية لصناعة الحلي

ينظم متحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع الإدارةِ العامةِ للوعي الأثري، ورشةٍ مجانيةٍ لصناعة الحُليّ بتقنية تلبيد الصوف، وذلك غدا الاثنين، بمقرّ المتحف، ضمن برامجنا التعليمية الهادفة إلى دعم الإبداع وتعزيز الوعي بالتراث.

متحف الفن الإسلامي



أشارت إدارة المتحف الفن الإسلامي، إلى أن الورشة مخصّصة لمن هم أكبر من 15 عامًا، بالإضافة إلى ضرورة إحضار الأدوات المطلوبة للمشاركة في الورشة، عبارة عن "بورد بسمك 8 سم، خيط إليزا فاشون ،وير (سلك)،إبرة تلبيد، إبرة خيط ذات ثقب واسع، مغراز، قفل للسلسلة، كريستال،إستوبر مع القفل الخاص بها.



يذكر أن بدأت فكرة إنشاء متحف الفن الإسلامي في عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلا في عهد الخديوي توفيق عام 1880، حين قام فرانتز باشا بجمع التحف الإسلامية وعرضها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله. تغير اسم المتحف من “المتحف العربي” إلى “متحف الفن الإسلامي” في عام 1951، ليعكس طابعه الشامل للفنون الإسلامية عبر العصور.

ويتميز المتحف بواجهة مطلة على شارع بورسعيد مزخرفة بزخارف مستوحاة من العمارة الإسلامية المصرية. يحتوي على مدخلين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية والآخر في الجنوبية الشرقية. يتكون من طابقين: الأول مخصص لقاعات العرض التي تضم 4400 قطعة أثرية، من بينها قاعة مخصصة لعصر محمد علي، أما الطابق الثاني فيشمل المخازن وقسم ترميم الآثار، ويضم إجمالاً أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.