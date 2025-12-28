الإمارات تختار عمرو عثمان رئيسا لخبراء تطوير مادة الأمن والسلامة بالمناهج التعليمية

اختارت الحكومة الإماراتية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمصر رئيسًا للجنة خبراء تطوير مادة الأمن والسلامة بالمناهج التعليمية الإماراتية، وتم الإعلان عن هذا الاختيار بورشة عمل عُقدت بأبوظبي تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالإمارات بمشاركة أكثر من مائة خبير يمثلون 64 جهة وطنية ودولية وتضم لجنة الخبراء التي يرأسها الخبير المصري متخصصين وطنيين بالمؤسسات المعنية بالإمارات وكذلك جنسيات أخرى لمتخصصين من أصحاب الخبرات الدولية في المجالات الاجتماعية والصحية والمعلوماتية بالإضافة إلي تخصصهم في تطوير المناهج التعليمية.

وشهدت ورشة العمل تكريم الدكتور عمرو عثمان من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان.

وتتناول مادة الأمن والسلامة 12 مقررا تعليميًا للصفوف من الأول إلى الثاني عشر وتتضمن موضوعات منها الحفاظ على الفرد، والسلامة المجتمعية، والحقوق والمسئوليات والمواطنة والأمن المعلوماتي، والحفاظ على البيئة والموارد، والوقاية من التدخين والمخدرات وتعتمد المادة على أساليب إبداعية ونماذج فنية وأدبية لتناول هذه القضايا بأساليب بما يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة.

ويأتي هذا الاختيار ليعكس التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مختلف القضايا التنموية ومنها جهود مكافحة المخدرات وفقا للمعايير الدولية وهي الجهود التي عكستها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجار تنفيذها، كما يمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال ،حيث شهد عام 2025 قيام مصر بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تم اعتماد صندوق مكافحة الإدمان من جانب جامعة الدول العربية كمركز عربي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات.