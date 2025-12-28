قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات إعادة النواب بحي غرب وشرق والمركز

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، حيث تفقد عدداً من اللجان الفرعية بحي غرب، وحي شرق، ومركز سوهاج.

وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير التسهيلات اللازمة للقضاة والمشرفين والناخبين.

محافظة سوهاج

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد لجنتي مدرسة البطل علي عثمان الإعدادية بحي شرق، ثم لجنة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية، ولجنة معهد الروافع الإبتدائي الأزهري، بمركز سوهاج.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر جميع الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وانضباط.

والتقى المحافظ خلال تفقده اللجان عددا من الناخبين، واطمأن المحافظ منهم على توفير جميع التيسيرات اللازمة، ومنها تندات لحمايتهم أشعة الشمس، وتوافر الكراسي المتحركة خاصة لكبارالسن وذوي الإعاقة، وذلك بما يضمن سهولة مشاركتهم في العملية الانتخابية دون عوائق.

