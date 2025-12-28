الشعب الجمهوري: ارتفاع حجم الصادرات الرقمية يؤكد نجاح إستراتيجية بناء مصر الرقمية

قال حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، أن ارتفاع حجم الصادرات الرقمية المصرية لـ 7.4 مليار دولار، قفزة نوعية تؤكد أن النجاح استراتيجية متكاملة.

وأضاف توفيق في تصريحات له اليوم، أن ذلك النجاح هو ثمرة رؤية استراتيجية بناء مصر الرقمية، وأكد أن هذا الرقم يمثل انعطافاً تاريخياً في مسيرة الاقتصاد الوطني وتأكيداً على تحول مصر إلى مركز إقليمي رائد في صناعة التكنولوجيا.

وأوضح حسانين توفيق، أن هذا النمو الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل هو دلالة واضحة على تغير هيكل الصادرات المصرية بالاعتماد على "اقتصاد المعرفة" والقيمة المضافة العالية، و تعاظم ثقة الشركات الدولية في الكوادر البشرية المصرية وقدرتها على تقديم خدمات رقمية بمعايير عالمية، بالإضافة إلي قدرة القطاع التكنولوجي على الصمود والنمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد توفيق على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تظافر جهود الدولة عبر عدة مسارات، أبرزها الاستثمار في البشر من خلال مبادرات التدريب وبناء القدرات التي استهدفت آلاف الشباب في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وتابع، أيضا جاء ذلك نتيجة الاستثمارات الضخمة في تحسين جودة الإنترنت وتوسيع شبكة الألياف الضوئية، وصياغة قوانين محفزة للاستثمار الرقمي وحماية البيانات، مما جذب كبرى الشركات العالمية لفتح مراكز تميز لها في مصر.

واختتم توفيق تصريحه مؤكداً أن الدولة مستمرة في دعم هذا القطاع الحيوي، معتبراً أن الوصول لـ 7.4 مليار دولار هو "محطة" نحو آفاق أرحب تهدف إلى جعل التكنولوجيا القاطرة الأساسية للتنمية الشاملة في البلاد.