ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

زيدان يتواجد في مدرجات الجزائر لدعم نجله لوكا

زيدان
زيدان
ياسمين تيسير

حرص الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، علي التواجد في مدرجات ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط، في كأس أمم إفريقيا.


ويواجه منتخب الجزائر، مع نظيره بوركينا فاسو، في الوقت الحالي، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب

وتواجد زيدان في المباراة لمساندة نجله لوكا يحرس عرين  الجزائر للمرة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وظهر زيدان في المدرجات متفاعلًا مع المباراة ومساندًا لنجله حارس مرمى منتخب الجزائر، للمرة الثانية بعد ظهوره في مباراة السودان.


وكان لوكا زيدان قد قرر تمثيل محاربي الصحراء بدلًا من فرنسا، لينضم لأول مرة إلى صفوف المنتخب الجزائري 

وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز على السودان بثلاثية في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة
فيلم إن غاب القط
طريقة عمل حمص الشام
اعراض سرطان المخ
