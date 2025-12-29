إطلاق مبادرة بركة رمضان لتعزيز دور التاجر في خدمة المواطن

أعلن حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، عن إطلاق مبادرة «بركة رمضان» على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أن المبادرة تهدف إلى إعادة الاعتبار لدور التاجر كشريك حقيقي في دعم المجتمع وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المنوفي أن المبادرة لا تقتصر على تقديم خصومات على السلع الأساسية وياميش رمضان، بل تهدف إلى ترسيخ نموذج جديد للعلاقة بين التاجر والمستهلك قائم على الثقة والالتزام والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن «بركة رمضان ليست حملة موسمية أو دعاية مؤقتة، بل رسالة واضحة بأن السوق يمكن أن يكون أداة دعم للمواطن، وأن التاجر الواعي جزء من الحل وليس جزءًا من التحدي».

وأضاف المنوفي أن كل تاجر ينضم إلى المبادرة لا يقدّم خصمًا فقط، بل يعلن انحيازه للمواطن، ويبني ثقة طويلة الأمد مع عملائه، ويضع اسمه ضمن قائمة التجار المسؤولين وطنيًا، مؤكدًا أن المبادرة تمثل اختبارًا لضمير السوق وفرصة لصناعة أثر إيجابي يشعر به كل بيت مصري.

وشدد رئيس جمعية عين على أن شهر رمضان هو شهر القيم والبركة، مشيرًا إلى أن البركة الحقيقية تُقاس بمدى إحساس المواطنين بالعدل والطمأنينة داخل الأسواق، داعيًا جميع التجار في مختلف محافظات الجمهورية للانضمام إلى المبادرة ورفع لافتتها داخل متاجرهم والمشاركة في نشر الخير خلال الشهر الكريم.