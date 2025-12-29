وزير الإسكان يبحث تطوير منظومة النقل الداخلي بعددٍ من المدن الجديدة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع مسئولي شركة مواصلات مصر.

جاء ذلك لبحث أوجه التعاون في إطار تطوير منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تناول اللقاء، رؤية الشركة المقترحة ودراسة الموقف الحالي لكل مدينة تخدمها الشركة بالمدن الجديدة من وسائل نقل داخلية والتكامل مع شبكة النقل بالدولة وخطة العمل داخل كل مدينة، ومنها (الشروق – القاهرة الجديدة – العبور – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشيخ زايد).

وتضمنت الرؤية المقترحة للشركة عدد المركبات التي تحتاجها كل مدينة وأماكن المحطات والمواقف الخاصة بالسيارات وعدد المقاعد وفقاً لاحتياجات كل مدينة والمسارات الخاصة بالنقل الداخلي، والربط مع وسائل النقل العامة من محطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، والأتوبيس الترددي، والمونوريل وفقاً لكل مدينة، بجانب سبل التغلب على التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية لتنظيم عملية النقل في المدن الجديدة ليكون هناك منظومة نقل مستدامة.

وفي ختام اللقاء وجه المهندس شريف الشربيني بدراسة رؤية الشركة للوقوف على كافة التفاصيل والخطوط والمسارات الخاصة بالمنظومة لإحداث تنمية مستدامة لمنظومة النقل بالمدن الجديدة.