رسمياً.. إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم
الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية على طاولة مباحثات ترامب ونتنياهو اليوم
خلافات سنية - سنية .. المثنى السامرائي يدخل سباق رئاسة البرلمان العراقي
التأمين الشامل: تغطية 3467 خدمة طبية ونسبة التسجيل 81.71% لـ 5.2 مليون مستفيد
نعتز بمسيرة العمل الوطني بقيادتكم | وزير الخارجية يهنئ الرئيس بالعام الجديد
ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تقديرات إسرائيلية بفرض ترامب الموقف الأمريكي على نتنياهو بشأن غزة
وزير الخارجية: مصر لم تبتز أحدًا ولم نقبض مقابل استقبال اللاجئين
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
اقتصاد

وزير الإسكان يبحث تطوير منظومة النقل الداخلي بعددٍ من المدن الجديدة

آية الجارحي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع مسئولي شركة مواصلات مصر.

 جاء ذلك لبحث أوجه التعاون في إطار تطوير منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تناول اللقاء، رؤية الشركة المقترحة ودراسة الموقف الحالي لكل مدينة تخدمها الشركة بالمدن الجديدة من وسائل نقل داخلية والتكامل مع شبكة النقل بالدولة وخطة العمل داخل كل مدينة، ومنها (الشروق – القاهرة الجديدة – العبور – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشيخ زايد).

 وتضمنت الرؤية المقترحة للشركة عدد المركبات التي تحتاجها كل مدينة وأماكن المحطات والمواقف الخاصة بالسيارات وعدد المقاعد وفقاً لاحتياجات كل مدينة والمسارات الخاصة بالنقل الداخلي، والربط مع وسائل النقل العامة من محطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، والأتوبيس الترددي، والمونوريل وفقاً لكل مدينة، بجانب سبل التغلب على التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية لتنظيم عملية النقل في المدن الجديدة ليكون هناك منظومة نقل مستدامة.

 وفي ختام اللقاء وجه المهندس شريف الشربيني بدراسة رؤية الشركة للوقوف على كافة التفاصيل والخطوط والمسارات الخاصة بالمنظومة لإحداث تنمية مستدامة لمنظومة النقل بالمدن الجديدة.

الإسكان شركة مواصلات مصر المدن الجديدة الجديدة العبور العاشر من رمضان 6 أكتوبر الشيخ زايد

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

