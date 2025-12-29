جهاز مدينة سفنكس الجديدة يسترد 188 فدانًا بالقطاع الأول

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، استرداد مساحة 188 فدانًا بالقطاع الأول غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة، والصادر بشأنها قرار استرداد لمخالفة الاشتراطات، وذلك في إطار جهود إزالة التعديات عن أراضي الدولة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأكد المهندس شريف الشربيني ، أنه لا تهاون مطلقًا مع المتعدين أو واضعي اليد على أراضي الدولة دون وجه حق، مشددًا على استمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن حماية أراضي الدولة ودعم جهود التنمية العمرانية المخططة.



تم تنفيذ قرار الاسترداد بمشاركة إدارات الأمن بكل من أجهزة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد، إلى جانب إدارات التنمية والقطاعات المختصة بالجهاز.