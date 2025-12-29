محافظ الوادي الجديد يتابع أوجه استغلال الأراضي المستردة وإزالة التعديات

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم ، في اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجميع المحافظين؛ لمتابعة موقف أراضي الدولة المستردة وملفات التقنين .

فى مستهل اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى يقوم بها مستشار السيد رئيس الجمهورية فى ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة والدعم المقدم للوزارة والمحافظات، بما ساهم فى دفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة، كما أشادت بالجهود التى يقدمها المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة فى تذليل المشكلات والمعوقات بما يعزز موارد المحافظات ويدعم عملية التنمية.

وتقدم الفريق أسامة عسكر بالتهنئة للوزيرة والمحافظين بمناسبة العام الجديد، مشيداً بالجهود التى بذلتها الوزارة والمحافظين لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين واسترداد الأراضى، مشيراً إلى متابعة مستمرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات بتقديم كل الدعم للانتهاء من هذا الملف قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضى المستردة، ومناقشة أوجه استغلال الأراضى المستردة سواء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو المشروعات التنموية والخدمية والإسكان الاجتماعى، أو طرحها للاستثمار لتعظيم الاستفادة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.

كما عرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة الموقف العام للأراضى المستردة، البالغ عددها حوالى 38 ألف قطعة، وأوجه استغلالها على الخرائط (GIS)، سواء لقطع الأراضى المميزة المقرر طرحها للاستثمار، أو القطع المخصصة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو المشروعات التنموية والاستثمارية، فيما استعرض المحافظون التفاصيل الخاصة بموقف قطع الأراضى لديهم وبعض المقترحات للاستثمار.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعى الحكومة لحسن استغلال الأراضى المستردة فى إقامة مشروعات تنموية زراعية وصناعية وإنتاجية لخدمة المواطنين، مع تقديم الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل المعوقات بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتحقيق الاستفادة المثلى.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة توقيع جميع قطع الأراضى بالإحداثيات والتنسيق مع جهات الولاية لمنع عودة التعديات، ومراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن قبل الطرح للاستثمار، والتنسيق مع فرق المبادرة الرئاسية لمراجعة قطع الأراضى المخصصة للمشروعات المستقبلية. كما طالب المحافظين برفع صورة العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم، واستكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية.

وفى ختام اللقاء، قدم مستشار رئيس الجمهورية الشكر للوزيرة والمحافظين على عقد هذا الاجتماع المهم، مؤكدًا أهمية بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء ملف التقنين خلال الفترة الجارية.