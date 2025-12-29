اتفاق «مستقبل مصر» و«تنظيم الاتصالات» على بنية ذكية تدعم الزراعة والمدن الذكية والتحول الرقمي

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الجهاز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير ودعم البنية التحتية الذكية لخدمات الاتصالات، بما يخدم المشروعات التنموية والقومية الجاري تنفيذها.

وتناول اللقاء آليات توفير بنية تحتية رقمية متكاملة لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، ومناطق المنيا–بني سويف، واللاهون، وسنابل سونو، والداخلة والعوينات، بما يواكب حجم الأعمال وخطط التوسع، ويضمن تقديم خدمات اتصالات حديثة ومستقرة وآمنة تدعم كفاءة التشغيل والإدارة.

كما بحث الجانبان دعم إنشاء وجذب الاستثمارات في مراكز البيانات، والتعاون في مجالات المدن الذكية، إلى جانب توظيف أحدث التكنولوجيات الرقمية في إدارة وتشغيل مدينة مستقبل مصر الصناعية، بما يعزز جهود التحول الرقمي ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكد الطرفان أهمية هذه المشروعات القومية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددين على أن تطوير البنية التحتية الذكية للاتصالات يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المشروعات التنموية وربطها بمنظومة التحول الرقمي للدولة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم المشروعات القومية، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والمدن الذكية، من خلال توفير بنية اتصالات متطورة تسهم في جذب الاستثمارات، وتمكن المواطنين والمستثمرين من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت عالية الجودة والكفاءة.