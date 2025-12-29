إلغاء 4 ودمج7.. الحمصاني يكشف عن خطة لدمج وإلغاء بعض الهيئات الاقتصادية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء بشأن خفض الدين العام، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف خفض كبير في معدلات الدين.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة جارية لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أنه تم عقد اجتماعات لمتابعة أداء الهيئة وتحديد متطلبات التطوير المطلوبة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك خطة لدمج وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أنه تقرر تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.