هند عاكف تطلق أغنيتها الجديدة اطلبي أوبر وتكشف عن مفاجأة غنائية

تستعد الفنانة هند عاكف لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «اطلبي أوبر»، في تجربة فنية جديدة ومختلفة تحمل طابعًا عصريًا وخفيفًا.

الأغنية من كلمات الشاعر فضل الراوي، ألحان شريف سعد، توزيع كيشو، ومن إخراج محمد النجار، وتأتي في إطار موسيقي حديث يواكب روح الشباب والإيقاعات السريعة.

وأكدت هند عاكف أن الأغنية تمثل مفاجأة غنائية لجمهورها، حيث تقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، سواء من حيث الفكرة أو الشكل الموسيقي، معتمدة على أسلوب بسيط وقريب من الناس.

ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة أن عنوانها اللافت يعكس روح مرحة معاصرة



كشفت هند عاكف في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن التصوير استغرق خمس أيام و التحضيرات شهور عديدة و شاركت ليل من عائلة عاكف و امين و يوسف عادل في التمثيل و حدث إضافة في الأغنية كبيرة

و تابعت هند عاكف أن المخرج محمد النجار أبدع في اخراج الأغنية و إبراز في الأغنية الإمكان الأثرية

و اختتمت هند عاكف ان الشاعر فضل الراوي كتب كلمات تعبر عن الأصالة والرقي المصري وابرز معالم سياحية تتحدث عن مصر الحديثة

