للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هند عاكف تطلق أغنيتها الجديدة اطلبي أوبر وتكشف عن مفاجأة غنائية

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
أوركيد سامي

تستعد الفنانة هند عاكف لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «اطلبي أوبر»، في تجربة فنية جديدة ومختلفة تحمل طابعًا عصريًا وخفيفًا.
الأغنية من كلمات الشاعر فضل الراوي، ألحان شريف سعد، توزيع كيشو، ومن إخراج محمد النجار، وتأتي في إطار موسيقي حديث يواكب روح الشباب والإيقاعات السريعة.
وأكدت هند عاكف أن الأغنية تمثل مفاجأة غنائية لجمهورها، حيث تقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، سواء من حيث الفكرة أو الشكل الموسيقي، معتمدة على أسلوب بسيط وقريب من الناس.
ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة أن عنوانها اللافت يعكس روح  مرحة معاصرة


كشفت هند عاكف في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن التصوير استغرق خمس أيام و التحضيرات شهور عديدة و شاركت ليل من عائلة عاكف و امين و يوسف عادل في التمثيل و حدث إضافة في الأغنية كبيرة

و تابعت هند عاكف أن المخرج محمد النجار أبدع في اخراج الأغنية و إبراز في الأغنية الإمكان الأثرية

و اختتمت هند عاكف ان الشاعر فضل الراوي كتب كلمات تعبر عن الأصالة والرقي المصري وابرز معالم سياحية تتحدث عن مصر الحديثة

https://youtu.be/xfHzWkHAVIQ

هند عاكف

