مدير الحماية المدنية السابق: تسرب الغاز قد يكون متعمد أو إهمال صيانة

قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية سابقا، تسرب الغاز قد يكون بسبب إهمال الصيانة أو تسرب بشكل متعد، وبالتحريات تظهر حقيقة الأمر وتحديد طريقة التسريب.

واستيقظت قرية بني أحمد علي وفاة أب وأبنائه الثلاث داخل منزلهم بالاختناق، حيث كلف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، فريق النيابة العامة بمركز المنيا بمناظرة جثامين الأب وأطفاله الثلاثة الذين عثر عليهم داخل منزلهم مصابين بـ«تيبس بالجسم وبرودة وزرقة».

كما تضمن القرار استدعاء الزوجة والجدة للإدلاء بأقوالهما فى الواقعة، وكلف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات، وكذلك تكليف الطب الشرعى بتشريح جثامين الضحايا وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

