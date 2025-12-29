وزير صومالي سابق: اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" غير قانوني ولا قيمة له

قال الدكتور عبد الفتاح نور أشكر وزير الدولة بوزارة الإعلام الصومالية سابقا، إنّ الخطوة التي أقدمت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بما يسمى بـ«أرض الصومال» لا تُعد اعترافًا قانونيًا معتبرًا، مؤكدًا أن هذا التحرك يتعارض مع القوانين والأسس الدولية، ولا يحمل أي قيمة سياسية أو قانونية بالنسبة للصومال.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي كيان قائم على الاحتلال والاستيطان، وأن ما قامت به يمثل محاولة لتقزيم الصومال وتحويله إلى كيان هامشي، في إطار سعيها إلى تقويض قوى عربية كبرى في المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودية ودول عربية أخرى.

وتابع، أنّ اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى «أرض الصومال» لا يعني شيئًا للصوماليين، مشيرًا إلى أن الإقليم انفصل عن الدولة الصومالية منذ عام 1991، وعلى مدار أكثر من 3 عقود لم يحظَ باعتراف دولي حقيقي، معتبرًا أن هذا التحرك يُجسد مقولة «أعطى من لا يملك لمن لا يستحق».

وأشار إلى أن أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على تقويض الأسس الوطنية والسيادية للصومال، بل تمتد إلى رؤى استراتيجية أوسع، تشمل تضييق الخناق على دول عربية ومكونات إقليمية، والسعي لاتخاذ مدينة بربرة الساحلية موقعًا عسكريًا يمكن استخدامه كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية أو ممارسة ضغوط إقليمية.

