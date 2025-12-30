أستاذ بالناتو: قوات فرض السلام أبرز ملامح المرحلة الثانية من خطة غزة

قال اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بالناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، إن قوات فرض السلام تُعد أبرز ما يميز المرحلة الثانية من خطة غزة، مشيرًا إلى أن حجم العبء الإداري واللوجستي، إلى جانب عملية نشر القوات على الأرض، يتطلب مجهودًا كبيرًا ووقتًا طويلًا.

وأوضح سيد غنيم، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يتخيل إمكانية نزول هذه القوة إلى أرض غزة بهذه السرعة، لافتًا إلى أن مصر أكدت نقطة مهمة تتمثل في أن هذه القوة ليست معنية بنزع السلاح.

وأشار سيد غنيم، إلى أن هناك اتفاقًا بين الدول على نشر القوات لتنفيذ المرحلة الثانية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يتصور قدرة القوة على تنفيذ مهمتها فعليًا بهذه السرعة، مؤكدًا ضرورة وجود خطط واستراتيجيات واضحة قبل بدء تواجدها على الأرض.

وأكد اللواء سيد غنيم أن خطورة وجود قوة السلام في غزة تكمن في حجم العبء الإداري، إضافة إلى التفاصيل المعقدة المرتبطة بخطط العمليات.