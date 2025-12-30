مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة فتاة الانتحــار بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بمحاولتها الإنتحار من خلال تناول كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية بمحض إرادتها بزعم تعرضها للظلم من أسرتها.

بالفحص أمكن تحديد المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بالدقهلية) وتبين قيام طليقها بنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما تبين سابقة تقدمها ببلاغ خلال شهر أغسطس الماضى ضد والدها (متواجد حالياً خارج البلاد) إتهمته بالتعدى عليها .

وبسؤال والدها آنذاك أنكر إرتكاب الواقعة ، وأضاف بأنها تعانى من مرض نفسى وسبق حجزها بإحدى مستشفيات الصحة النفسية منذ عدة أعوام ، وسبق محاولتها الإنتحار خلال عام 2020 ، وتم إتخاذ الإجراءت القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات ، وخلال شهر سبتمبر الماضى توجهت المذكورة للنيابة العامة وأبدت رغبتها بالعرض على الطب الشرعى ، حيث ورد التقرير بعدم وجود ثمة آثار إصابات أو أدلة تؤكد واقعة التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.






