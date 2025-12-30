قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مدها لمدة شهر اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المبادرة تستهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، ومستلزمات وملابس الشتاء للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية بجميع أنحاء الجمهورية، بنسبة تخفيض تصل إلى 40 %، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام للمبادرة.. وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردي لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة".

وبلغ أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة (65 سلسلة تجارية – 14 شادراً رئيسياً وفرعياً – 5 قوافل متحركة)، بإجمالي 2769 منفذاً بمختلف محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

