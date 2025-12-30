غضب في الأهلي بعد الخسارة من المقاولون

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشارك في مباراة اليوم مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بسبب الخسارة من المقاولون وتراجع الأداء حتي مع خوض تلك المواجهة بالناشئين.

ورفضت إدارة الكرة بالأهلي مناقشة الدنماركي ييس توروب المدير الفني في قراره بخوض المباريات باللاعبين الناشئين.

