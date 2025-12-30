دي بي جاد يطرح «مصر فوق» احتفالًا بكأس الأمم الإفريقية

بمناسبة انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، طرح المغني المصري "دي بي جاد" dbgad أغنيته الجديدة بعنوان «مصر فوق» عبر منصة يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، في عمل حماسي يواكب أجواء البطولة ويعبّر عن دعم المنتخب المصري وروح التشجيع والفخر الوطني.



وتأتي الأغنية كرسالة تحفيزية للجماهير واللاعبين على حد سواء، حيث تعتمد على إيقاع قوي وكلمات مباشرة تحمل معاني القوة والانتصار والاعتزاز بالهوية المصرية، ما يجعلها مناسبة لأجواء الملاعب والتجمعات الجماهيرية خلال البطولة. ويقدّم dbgad من خلالها رؤية فنية معاصرة تخاطب فئة الشباب بلغة موسيقية بسيطة وسريعة الانتشار.

ويواصل dbgad من خلال هذا العمل ترسيخ حضوره على الساحة الغنائية، وتقديم محتوى يجمع بين الحماس والرسالة، ويواكب الأحداث الكبرى بروح فنية معاصرة.