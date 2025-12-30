القومية للأنفاق: تصنيع 210 عربات بضائع لشبكة القطارات السريعة بسيماف بالتحالف مع شركة صينية

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن تصنيع 210 عربة بضائع لشبكة القطارات السريعة بشركة سيماف بالتحالف مع شركة صينية.



وأضاف الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم التوقيع مع شركة الستوم الفرنسية لتوطين صناعات الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة، متابعا أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق للتخفيف عن الخط الأول.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بدأت منذ ستة أشهر، مستدركا أن خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وعربات المترو من خلال شراكات بين شركة نيريك المصرية وتحالفات الدولية.