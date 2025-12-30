القومية للأنفاق : نسبة توطين صناعة عربات البضائع تصل 70%

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن دور مترو الانفاق تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الوقت والجهد على الراكب.

وأضاف الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة توطين صناعة عربات البضائع تصل لأكثر من 70 %، متابعا أن تم التوقيع مع شركة الستوم الفرنسية لتوطين صناعات الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة.

وأشار الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، إلى أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق للتخفيف عن الخط الأول.

