وئام مجدي تتذكر جدتها بكلمات مؤثرة: أكتر واحدة كانت بتسمعني مشيت

شاركت الفنانة و صانعة المحتوى وئام مجدي جمهورها لقطات تجمعها بجدتها الراحلة «تيتة نوال».

وكتبت وئام مجدى، عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»: «السنة دى كانت صعبة.. اكتر واحدة كانت بتسمعنى وبتدلعنى مشيت بس الحياة مكملة، وهنكمل. نفسى السنة الجديدة تكون أحلى، وربنا يعوضنى ويخليلى أهلى، وأحقق اللى بتمناه يا رب».

و كانت قد كشفت الفنانة وئام مجدي على استعدادها لخوض تجربة فنية مختلفة وهى تأليف عمل فني جديد يتضمن جزء هام من حياتها .

وقالت وئام مجدي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: انها تستعد لتأليف عمل فني جديد ستقدمه ولكن لم يحدد الموعد الذى سيطرح فيه العمل.

وأضافت وئام ، انها حتى الأن لم تحسم مشاركتها فى عمل فني فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦.

وعن نجاح احدث افلامها “ماما وبابا” ، قالت وئام ، انها سعيدة للغاية بردود الفعل القوية الذى حققها الفيلم خاصة انها تعاونت مع اكبر نجوم الكوميديا ، واشادت ايضا بالمخرج أحمد القيعي الذى نجح فى اول تجاربه الأخراجية ، مؤكدة انها لا تخشي التعاون مع مخرجين جدد اطلاقا وبالفعل الفيلم حقق نجاحا كبيرا.