آسر ياسين يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في إن غاب القط

كشف الفنان آسر ياسين عن أسرار وكواليس دوره في فيلمه الجديد «إن غاب القط».

وقال ياسين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد»، إنه سعيد بالعودة إلى الكوميديا من خلال السينما بعد فترة من الغياب.



وأوضح آسر ياسين أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصيتين لشقيقين مختلفين تمامًا؛ الأول حرامي ويتسم بالتصرفات السلبية، بينما الثاني دكتور بيطري يتمتع بشخصية جديدة وإيجابية، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية داخل العمل.



وأشار إلى أن تجربة الفيلم كانت مميزة ومختلفة بالنسبة له، خاصة مع الاعتماد على التناقض بين الشخصيتين في إطار كوميدي، معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه في دور السينما.

ويُعد فيلم «إن غاب القط» من الأعمال السينمائية المهمة ، حيث يضم نخبة من النجوم، منهم آسر ياسين، والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلي صبحي، وسماح أنور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.



الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.