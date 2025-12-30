قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
فن وثقافة

آسر ياسين يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في إن غاب القط

النجم آسر ياسين
النجم آسر ياسين
أوركيد سامي

كشف الفنان آسر ياسين عن أسرار وكواليس دوره في فيلمه الجديد «إن غاب القط».

وقال ياسين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد»، إنه سعيد بالعودة إلى الكوميديا من خلال السينما بعد فترة من الغياب.


وأوضح آسر ياسين أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصيتين لشقيقين مختلفين تمامًا؛ الأول حرامي ويتسم بالتصرفات السلبية، بينما الثاني دكتور بيطري يتمتع بشخصية جديدة وإيجابية، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية داخل العمل.


وأشار إلى أن تجربة الفيلم كانت مميزة ومختلفة بالنسبة له، خاصة مع الاعتماد على التناقض بين الشخصيتين في إطار كوميدي، معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه في دور السينما.

ويُعد فيلم «إن غاب القط» من الأعمال السينمائية المهمة ، حيث يضم نخبة من النجوم، منهم آسر ياسين، والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلي صبحي، وسماح أنور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.


الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.

أسر ياسين اخبار الفن نجوم الفن فيلم أن غاب القطط

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

