"أسبوع الاستدامة" بساحة الكوبري الحضاري بدمياط لدعم الابتكار الأخضر

​افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، فعاليات المعارض المقامة على هامش مبادرة "أسبوع الاستدامة"، بساحة الكوبري الحضاري بمدينة دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، و سمير عتريس، رئيس مجلس مدينة دمياط، والأستاذ ياسر عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية للمحافظة.

​عقب الافتتاح، تفقد المحافظ أروقة المعارض المختلفة، حيث حرص على التواصل المباشر مع العارضين والمشاركين، مستمعاً إلى شرح مفصل حول المشروعات والمبادرات المعروضة، مشيدًا بتنوع المشاركات التي تعكس وعي المؤسسات التعليمية والاقتصادية في دمياط بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

​

​تضمن المعرض مشاركة متميزة من عدة جهات شملت: وحدة "أيادي مصر"، التي قدمت منتجات المدينة الصديقة للنساء باستخدام خامات صديقة للبيئة، ومعرض لمشروعات جامعة (دمياط، حورس، الدلتا، السويدي، وهليوبوليس)، ومعرض لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة "بيورلايف" لفلاتر المياه، ومركز خدمة عملاء بنك ABC، ومعرض لمشروعات مديرية التربية والتعليم، وأكاديمية "روبوتس كاستل"، بالإضافة إلى معارض متخصصة في الطاقة الشمسية والشتلات الزراعية، ومعرض خاص لإدارة السياحة والبيئة لعرض المنتجات الخاصة بيهم.

​

وأكد محافظ دمياط خلال جولته أن الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة للحفاظ على الموارد وترك بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية إعادة ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة في كافة مناحي الحياة. كما أعلن عن العمل على إنشاء مشاتل متنوعة لدعم السياحة البيئية وتعزيز المساحات الخضراء بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن دمياط تخطو خطوات ثابتة نحو التحول إلى مدينة مستدامة، مؤكدًا دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تقدم حلولًا بيئية مبتكرة وتفتح آفاقًا جديدة للشباب والمرأة في سوق العمل الأخضر.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم المشاركين والعارضين تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في دعم أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي.

يُذكر أن فعاليات "أسبوع الاستدامة" تستمر حتى مطلع يناير 2026، وتتضمن عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تستهدف تعزيز الابتكار الأخضر وتطبيق ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بمحافظة دمياط.