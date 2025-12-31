قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كلية العلوم ​جامعة قناة السويس تطلق مؤتمرها الطلابي التاسع للبحوث 2026

الإسماعيلية انجي هيبة

تنظم وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بكلية العلوم فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبحوث الطلابية لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “من المختبر إلى الحياة: الابتكار العلمي نحو التنمية المستدامة 2030”.

تترأس المؤتمر الدكتورة مها فريد سليمان، عميد الكلية، وبنيابة الدكتور الشاذلي عباس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، فيما تتولى الدكتورة ياسمين محمد حسن، مدير وحدة الدعم الأكاديمي، مهام منسق المؤتمر ورئيس لجنة الإعداد، وذلك بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب في اللجنة المنظمة، من بينهم الدكتورة سارة محلب، والدكتورة سارة الوكيل، والدكتورة هدير سعيد، والدكتور أحمد حسن، والدكتورة أسماء عرابي، والدكتورة آية سمير، إضافة إلى لفيف من المدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب المتطوعين، حيث من المقرر انطلاق الفعاليات بمقر كلية العلوم بالإسماعيلية في الخامس عشر من أبريل لعام 2026.

​ويهدف المؤتمر إلى تحقيق نقلة نوعية في الفكر البحثي لدى الطلاب عبر تعريفهم بأحدث الاتجاهات البحثية المعاصرة وتعزيز مهارات البحث العلمي لديهم، مع العمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي وتنمية ثقافة الإبداع والابتكار داخل أروقة الكلية.

 كما يسعى الحدث إلى ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي وخدمة الوطن من خلال إتاحة الفرصة لعرض ونشر الإنتاج العلمي والإبداعي وبناء جسور التواصل بين الطلاب في مختلف التخصصات، حيث يشمل المؤتمر عدة محاور رئيسة تغطي الدراسات الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية وتطبيقاتها المعملية، والدراسات البيولوجية والبيئية والمنتجات الطبيعية التي تشمل التكنولوجيا الحيوية والاستدامة، وصولاً إلى محور تكنولوجيا المعلومات والبرمجة الذي يتناول تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية، بما يضمن تغطية شاملة لكافة الأبحاث ومشروعات التخرج الطلابية في العلوم الأساسية والتطبيقية.

​وتتضمن فعاليات هذا الحدث العلمي الضخم حزمة متنوعة من الأنشطة، تشمل ورش عمل مخصصة لتنمية المهارات الشخصية والمهنية، واستضافة متحدثين متخصصين من سوق العمل لنقل الخبرات العملية وربط الدراسة بالواقع التطبيقي، بالإضافة إلى معرض للابتكارات يعرض مشروعات وأفكار الطلاب النابغين، ومعرض فني لإبراز المواهب في الرسم والأشغال اليدوية.

 وقد أعلنت إدارة المؤتمر عن رصد جوائز قيمة لأفضل الأبحاث في كل مجال، مع منح شهادات حضور مجانية لجميع المشاركين، وتصعيد الأبحاث المتميزة للمشاركة في مؤتمر جامعة قناة السويس العام المقرر عقده في مايو 2026، مؤكدة أن الحضور والمشاركة متاحان مجاناً لجميع الطلاب سواء عبر الملصقات العلمية (Poster) أو العروض الشفوية (Oral Presentation)، وبشكل فردي أو جماعي بحد أقصى ثلاثة طلاب تحت إشراف أكاديمي متخصص.

​وفيما يخص إجراءات التسجيل، فقد حددت اللجنة المنظمة يوم الأول من مارس 2026 كآخر موعد لإرسال ملخصات الأبحاث واستمارات التسجيل عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموضح في الإعلان أو حتى اكتمال العدد المطلوب، مع إتاحة الفرصة للطلاب للتواصل المباشر مع أعضاء اللجنة المنظمة في مختلف أقسام الكلية للاستفسار وطلب الدعم، مما يعكس حرص جامعة قناة السويس على تقديم بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعد جيلاً من الباحثين القادرين على تحويل الأفكار المعملية إلى حلول واقعية تخدم المجتمع وتساهم في التطور العلمي العالمي.


•• التسجيل والاستعلام
للتسجيل ببحث علمي والحصول على استمارة ملخص البحث:

https://docs.google.com/document/d/14HE8SjS9S73uuVPrd_dAMcSoEEoBdYQc/edit?usp=sharing&ouid=110707547285691065355&rtpof=true&sd=true

•• للتسجيل في المشاركة بملصق (Poster) أو عرض شفوي (Oral Presentation)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOv8ZNSiE7QxQiA3mB3i21AyPhAx1L_VYECgSO71Q2hJedLA/viewform?usp=dialog

