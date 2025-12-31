قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أستاذ نقل: فوز مصربعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يعكس ثقلها العالمي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل والموانئ، أن فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يُعد دليلاً واضحًا على الحضور القوي للدولة المصرية داخل المنظمات الدولية، ويعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ على أسس علمية ومتطورة.

عضوية مؤثرة وليست مسمى شرفيًا

وأوضح أبو خضرة خلال صباح البلد أن عضوية مصر في المنظمة البحرية الدولية ليست مجرد مسمى شرفي، بل تحمل تأثيرًا حقيقيًا وفعّالًا في صناعة النقل البحري عالميًا، حيث تتيح لمصر المشاركة في صياغة السياسات والقرارات المنظمة للملاحة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويدعم مصالح الدول النامية.

خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية

وأشار أستاذ النقل والموانئ إلى أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لخطة شاملة تنفذها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، تشمل تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وربط الموانئ بشبكات النقل الحديثة، في إطار رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والنقل البحري.

دعم دولي وثقة في القدرات البحرية المصرية

وأضاف أبو خضرة أن انتخاب مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها البحرية وخبراتها المتراكمة، فضلًا عن دورها المحوري في تأمين الملاحة الدولية، مؤكدًا أن هذه الثقة ستنعكس إيجابًا على دعم مشروعات تطوير الموانئ وتعزيز التعاون البحري مع مختلف الدول.

الموقع الجغرافي والبنية التحتية عناصر حاسمة

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يربط بين قارات العالم عبر قناة السويس، إلى جانب ما شهدته الدولة من طفرة كبيرة في البنية التحتية للموانئ وشبكات النقل، كان لهما دور رئيسي في دعم موقف مصر وتعزيز فرص فوزها بالعضوية.

مكاسب استراتيجية للاقتصاد المصري

واختتم الدكتور عبد الله أبو خضرة تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعزز مصالح مصر الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع النقل البحري، كما يرسخ مكانتها كدولة فاعلة ومؤثرة في مستقبل صناعة النقل البحري على المستوى الدولي.

النقل والموانئ فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية المنظمات الدولية تطوير منظومة النقل البحري

حملات تموينية بأسيوط

حصاد 2025 بقطاع تموين أسيوط| مواجهة الغش والاحتكار بتحرير 29 ألف محضر.. وضبط كميات ضخمة من السلع الفاسدة والمدعمة قبل تهريبها

مظاهر الاستعداد للاحتفال

شرم الشيخ تتلألأ لاستقبال العام الميلادي الجديد| رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء.. وإشغالات سياحية 100٪

صورة موضوعية

السفينة السياحية «أرويا» ترسو بمرسى علم في رحلتها الـ12 قادمة من جدة

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

