أستاذ نقل: فوز مصربعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يعكس ثقلها العالمي

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل والموانئ، أن فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يُعد دليلاً واضحًا على الحضور القوي للدولة المصرية داخل المنظمات الدولية، ويعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ على أسس علمية ومتطورة.

عضوية مؤثرة وليست مسمى شرفيًا

وأوضح أبو خضرة خلال صباح البلد أن عضوية مصر في المنظمة البحرية الدولية ليست مجرد مسمى شرفي، بل تحمل تأثيرًا حقيقيًا وفعّالًا في صناعة النقل البحري عالميًا، حيث تتيح لمصر المشاركة في صياغة السياسات والقرارات المنظمة للملاحة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويدعم مصالح الدول النامية.

خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية

وأشار أستاذ النقل والموانئ إلى أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لخطة شاملة تنفذها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، تشمل تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وربط الموانئ بشبكات النقل الحديثة، في إطار رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والنقل البحري.

دعم دولي وثقة في القدرات البحرية المصرية

وأضاف أبو خضرة أن انتخاب مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها البحرية وخبراتها المتراكمة، فضلًا عن دورها المحوري في تأمين الملاحة الدولية، مؤكدًا أن هذه الثقة ستنعكس إيجابًا على دعم مشروعات تطوير الموانئ وتعزيز التعاون البحري مع مختلف الدول.

الموقع الجغرافي والبنية التحتية عناصر حاسمة

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يربط بين قارات العالم عبر قناة السويس، إلى جانب ما شهدته الدولة من طفرة كبيرة في البنية التحتية للموانئ وشبكات النقل، كان لهما دور رئيسي في دعم موقف مصر وتعزيز فرص فوزها بالعضوية.

مكاسب استراتيجية للاقتصاد المصري

واختتم الدكتور عبد الله أبو خضرة تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعزز مصالح مصر الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع النقل البحري، كما يرسخ مكانتها كدولة فاعلة ومؤثرة في مستقبل صناعة النقل البحري على المستوى الدولي.