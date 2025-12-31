تعيين مديرين .. رئيس هيئة قناة السويس يصدر قرارات جديدة

أصدر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عددا من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2026 .
وذكرت هيئة قناة السويس اليوم - في بيان صحفي - ان القرارات تضمنت استمرار عدد من السادة مديري الإدارات
وتعيين مديرين جدد بمجلس الإدارة ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:
المهندس / جمال السيد أبو الخير _ عضو مجلس الإدارة، مديرا لإدارة الرئاسة.
الدكتور / فتحي محمد عبد الباري- مديرا لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات.
المحاسب/ محمود عبده مصطفى حسن - مديرا لإدارة التموين.
دكتور محاسب/ منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- مديرا لإدارة الموارد البشرية
المهندسة / نيفان عماد الدين السيد علي - مديرا لإدارة الأشغال.
المهندس/ محمد غريب أبو الرجال - مديرا لإدارة الخدمات.
عبد العزيز فرحات عبد العزيز- مديرا للإدارة القانونية.
دكتور مهندس/ عبد الحكيم زكريا محمد بدوي - مديرا لإدارة الشركات.
المهندس / أحمد جاد عبده البربري - مديرا لإدارة الترسانات
دكتور مهندس / علاء الدين عبد المعطي الشيخ - مديرا لإدارة الأنفاق والكباري.
المهندس/ نشأت نصر الدين هاشم _مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات.
المحاسبة / نهى فرج علي عبد الله _ قائم بعمل مدير الإدارة المالية.
المهندس/ شريف عماد الدين سيد _ قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية.
المهندس/ طارق غريب مختار الشامي _ قائم بعمل مدير إدارة الكراكات.
المهندس/ عبد الرحمن محمد محمود رمضان _ قائم بعمل مدير إدارة
