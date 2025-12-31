قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعيين مديرين .. رئيس هيئة قناة السويس يصدر قرارات جديدة

أسامة ربيع
أسامة ربيع
أ ش أ

أصدر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عددا من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2026 .
وذكرت هيئة قناة السويس اليوم - في بيان صحفي - ان القرارات تضمنت استمرار عدد من السادة مديري الإدارات
وتعيين مديرين جدد بمجلس الإدارة ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:
 المهندس / جمال السيد أبو الخير _ عضو مجلس الإدارة، مديرا لإدارة الرئاسة.
الدكتور / فتحي محمد عبد الباري- مديرا لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات. 
 المحاسب/ محمود عبده مصطفى حسن - مديرا لإدارة التموين.
دكتور محاسب/ منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- مديرا لإدارة الموارد البشرية
 المهندسة / نيفان عماد الدين السيد علي - مديرا لإدارة الأشغال.
 المهندس/ محمد غريب أبو الرجال - مديرا لإدارة الخدمات. 
عبد العزيز فرحات عبد العزيز- مديرا للإدارة القانونية.
 دكتور مهندس/ عبد الحكيم زكريا محمد بدوي - مديرا لإدارة الشركات.
 المهندس / أحمد جاد عبده البربري - مديرا لإدارة الترسانات
 دكتور مهندس / علاء الدين عبد المعطي الشيخ - مديرا لإدارة الأنفاق والكباري. 
 المهندس/ نشأت نصر الدين هاشم _مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات.
 المحاسبة / نهى فرج علي عبد الله _ قائم بعمل مدير الإدارة المالية.
 المهندس/ شريف عماد الدين سيد _ قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية.
 المهندس/ طارق غريب مختار الشامي _ قائم بعمل مدير إدارة الكراكات.
المهندس/ عبد الرحمن محمد محمود رمضان _ قائم بعمل مدير إدارة 

رئيس هيئة قناة السويس قرارات مجلس إدارة الهيئة الجديد

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

الهلال السوداني

الهلال السوداني يستعد لمواجهة جيكومبي في الدوري الرواندي

كريستيانو

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته ويحتفل بها عبر إنستجرام

مبابي

رسميا.. مبابي يغيب عن ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

