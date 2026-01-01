تحمل رؤوس حربية.. المسيرات الأوكرانية المستخدمة في الهجوم على المقر الرئاسي بعيدة المدى

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الطائرات المسيّرة التي استخدمتها أوكرانيا في الهجوم على المقر الرئاسي في منطقة نوفغورود كانت مسيّرات بعيدة المدى وقادرة على حمل رؤوس حربية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدفاع الروسية أفادت بأن هذه المسيّرات أُطلقت من مقاطعتي سومي وتشيرنيهيف الأوكرانيتين.

وأشار مشيك إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في صد الهجوم الأوكراني، الذي شمل 91 طائرة مسيّرة استهدفت منطقة نوفغورود، حيث يقع المقر الرئاسي الروسي.

وذكر، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات رسمية داخل روسيا حول ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين موجوداً في تلك المنطقة وقت الهجوم، في ظل غياب أي بيان رسمي من السلطات الروسية بهذا الشأن.

وأوضح حسين مشيك أن مصادر خاصة أشارت إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان في ليلة التاسع والعشرين من الشهر الجاري داخل الكرملين، حيث التقى بعدد من القادة العسكريين، وعلى رأسهم رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، لافتًا، إلى أن هذه المعلومات لم تصدر بشكل رسمي عن الجهات الروسية المختصة.