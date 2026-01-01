هجمات روسية جديدة.. صفارات الإنذار تدوي في ضواحي العاصمة الأوكرانية

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، إن عام 2025 شارف على الانقضاء وسط تصعيد عسكري واسع النطاق، تمثل في وابل من الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأوضح في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العام شهد إطلاق ما لا يقل عن 60 ألف صاروخ موجه من طراز «كاب»، إضافة إلى 2400 صاروخ من طراز «كاليبر» وصواريخ مجنحة وفرط صوتية، فضلاً عن أكثر من 100 ألف طائرة مسيّرة من طراز «شاهد» ومسيّرات متعددة المهام استهدفت مناطق مختلفة داخل أوكرانيا.

وأشار مناف إلى أنه خلال الساعات الأخيرة دوّت سلسلة من الغارات الجوية والاستهدافات بالمسيّرات الروسية في منطقة تشيرداموسك جنوب مدينة أوديسا، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال أوكرانيا، ولا سيما في الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة كييف، متابعًا، أن مسيّرات أُطلقت من الأراضي الروسية حلّقت باتجاه تشيرنيهيف ثم توجهت إلى محيط العاصمة الأوكرانية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن وزارة الداخلية الأوكرانية أعلنت، عقب اجتماع مع قيادة القوات العسكرية وهيئة الأركان، فرض حالة التأهب القصوى، إلى جانب تطبيق منع تجوال شامل.

وبيّن أن القرار يقضي بعدم السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ومنع التجوال خلال هذه الفترات بشكل كامل.